Нафтогаз и Газпром обсуждают возможность выплаты россиянами $3 млрд по арбитражу в газовом эквиваленте, рассказал в эфире Радио НВ исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Данный факт признал министр энергетики РФ Александр Новак, который присутствовал на переговорах.

«По публичным заявлениям (стороны Газпрома. — Ред.) мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины», — отметил Витренко.

Напомним, 18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 году на 1 год.

В ответ на это исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз готов рассмотреть возможность получения от Газпрома природного газа в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища.