Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который вместе с детьми попал в ДТП, оплатил лечение второму пострадавшему.
Об этом в комментарии hromadske сообщила пресс-секретарь Кулебы.
В то же время, она не назвала суммы, которую детский омбудсмен выплатил второму пострадавшему.
Напомним, ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.
Регион теперь отображается как российская территория на Apple Maps и Weather, если просматривать их из России.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части России.
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