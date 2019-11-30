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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который вместе с детьми попал в ДТП, оплатил лечение второму пострадавшему.

Об этом в комментарии hromadske сообщила пресс-секретарь Кулебы.

В то же время, она не назвала суммы, которую детский омбудсмен выплатил второму пострадавшему.

Напомним, ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.

Регион теперь отображается как российская территория на Apple Maps и Weather, если просматривать их из России.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части России.
ForUm

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