Об этом в комментарии hromadske сообщила пресс-секретарь Кулебы.

В то же время, она не назвала суммы, которую детский омбудсмен выплатил второму пострадавшему.

Напомним, ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.

Регион теперь отображается как российская территория на Apple Maps и Weather, если просматривать их из России.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части России.