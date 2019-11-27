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Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части России.

Как сообщает «Европейская правда» об этом он написал в Twitter.

«Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей», - написал Пристайко.

Кроме того, министр посоветовал Apple сосредоточиться на высоких технологиях и развлечениях.

«Глобальная политика не является вашей сильной стороной», - отметил он.

Ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.

Регион теперь отображается как российская территория на Apple Maps и Weather, если просматривать их из России.

Однако Apple Maps и Weather не показывают принадлежность Крыма к какой-либо стране, если просматривать их за пределами России.

 
ForUm

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