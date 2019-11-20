В Генеральной прокуратуре Украины отрицают информацию о подтверждении погашенной судимости нардепа от «Слуги народа» Романа Иванисова.

«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», - заявили в пресс-службе ведомства.

Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.