также в разделеОбщество
В ФСБ заявили о задержании российского военного-шпиона Украины 11
Фонд соцстрахования о задержке больничных и декретных: деньги есть 20
Рябошапка: «Слуга народа» отсидел за изнасилование 38
В Украине объявлено штормовое предупреждение 32
СБУ задержала провокатора, призывавшего к терактам в Украине 23
В Казахстане задержали врача, который незаконно пересаживал почки украинцев 62
Фонд соцстрахования: «Рейдерский захват» отменяется 31
Суд ООН дал РФ больше года для подготовки ответа на иск Украины 88
Украинских военных обяжут учить английский язык 52
Минсоцполитики заявило о возможном рейдерском захвате Фонда соцстрахования 143
В Украине приостановлены выплаты больничных и пособий по беременности и родам 3386
«Трубу прорвало»: в сеть слили прослушку якобы из кабинета главы ГБР 92
Воронченко: Россияне угробили захваченные украинские корабли 233
АМПУ будет требовать от РФ более 1,2 миллиарда компенсации за оккупацию Крыма 39
Командира 128-й ОМБр посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого 26
В Украине начинают штрафовать за перевозку детей без автокресла 91
Бродский похвастался депиляцией и призвал мужчин соблюдать гигиену 114
19 ноября. Картина дня 52

В Генеральной прокуратуре Украины отрицают информацию о подтверждении погашенной судимости нардепа от «Слуги народа» Романа Иванисова.

«Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной», - заявили в пресс-службе ведомства.

Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги