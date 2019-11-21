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Народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов решил приостановить членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.  

«Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Поэтому, чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации», - написал он в Facebook.

Иванисов отметил, что это предложение поддержал лидер фракции Давида Арахамия.

«Вместе с тем, считаю, что господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной в отношении меня информации. Но уже скоро я буду готов обнародовать достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против меня из-за моей антикоррупционной деятельности», - заявил нардеп.

Напомним, 20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Позже в ГПУ заявили, что информация еще непроверенна.
ForUm

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