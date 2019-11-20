Народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Об этом сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге 20 ноября, передает Украинская правда.

На вопрос, была ли проверка, отсидел ли Иванисов за изнасилование, Рябошапка ответил.

«Проверка была осуществлена. Не Генеральной прокуратурой, а соответствующими органами, те факты, о которых вы говорили, они подтвердились. Его судимость погашена, поэтому считается, что человек не судим на данный момент».

Ранее экс-нардеп бывший «радикал» Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале обнародовал информацию, что народный депутат от «Слуги народа» Роман Иванисов в середине 90-х годов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Тот в своем Facebook назвал эту информацию «чернухой» и «заказухой» и обнародовал справку об отсутствии судимости.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время своего визита в Днипро, отметил, что этому инциденту будет дана соответствующая оценка.

41-летний Руслан Иванисов прошел в Верховную Раду по избирательному округу №153 на Ривненщине.