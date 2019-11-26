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Народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина считает, что подготовка ей подозрения свидетельствует об установлении в стране «режима президента Владимира Зеленского». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского. Давление на силовые органы – законно, насилие – законно, участие в антимайданх – похвально, преследование и пренебрежение к военным – законно, зачистка дел Майдана – законно, заказывать проституток в парламенте – похвально, зарплаты в конвертах – похвально, кнопкодавство – похвально, защита государства и собственное мнение – преступление. Вам решать, в каком государстве жить», – написала она

Как сообщалось, 26 октября депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила  возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины. 

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с высказываниями Федины в адрес Зеленского.

 Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Федины в связи с ее высказываниями в адрес президента.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине.
ForUm

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