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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Зеленский отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время он отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

Напомним, 18 ноября Россия передала Украине захваченные 25 ноября 2018 года корабли.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что «россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».
ForUm

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