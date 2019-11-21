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По согласованию Киевской местной прокуратуры №8 следователями полиции сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения двум лицам, которые, по версии следствия, причастны к жесткому избиению ветерана АТО Игоря Панова «Хана» и его жены 9 ноября на улице Академика Киприанова в Киеве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

 

Ранее действия подозреваемых были квалифицированы как покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

 

В связи с тем, что один из пострадавших (ветеран АТО) 20 ноября 2019 скончался в больнице от нанесенных телесных повреждений, находящихся в причинно-следственной связи с наступлением смерти, действия подозреваемых дополнительно квалифицированы как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В четвергом, 21 ноября, подозреваемым в присутствии защитников сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении преступлений, предусмотренных п. 12. ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п 1,12, ч. 2 ст. 115 УК Украины. Оба подозреваемых по решению суда находятся под стражей без права на залог.

Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 10 ноября об избиении Панова сообщила волонтер Татьяна Руденька.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова. 

Полицейские Киева задержали подозреваемых в избиении. Ими оказались родной сын женщины со своим другом.  

20 ноября Панов скончался.
ForUm

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