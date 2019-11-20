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В Киеве скончался ветеран АТО Игорь Панов «Хан», которого накануне вместе с женой избили до полусмерти родной сын с другом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Татьяна Руденька.

«Боль... «Хана» не стало. Без подробностей! P.S. Похороны/поминки будем организовывать мы, сослуживцы 90-го бата, волонтеры, друзья!» - написала она.

Накануне, 10 ноября об избиении Панова сообщила  Татьяна Руденька.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова. 

Полицейские Киева задержали подозреваемых в избиении. Это – молодые люди, 1989 и 1990 рождения.  
ForUm

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