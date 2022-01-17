Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в понедельник отложил рассмотрение жалобы осужденного за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе гражданина Украины Александра Радкевича.

Судейская коллегия решила отложить рассмотрение жалобы до 8 февраля по просьбе супруги осужденного, которую представил назначенный государством адвокат Арвидас Верпечинскас, передает Интерфакс-Украина.

«Сам осужденный просит, чтобы рассмотрение жалобы было отложено. Основных мотивов два: один - близкие хотят позаботиться о защите на должном уровне и рассматривают возможность нанять адвоката, вторая просьба связана с возможностью ознакомиться с объемным материалом дела», - сказал журналистам глава судейской коллегии Нериюс Мейлутис.

Он также отметил, что с материалами дела о событиях 13 января осужденный сможет ознакомиться в помещениях Апелляционного суда, если его выдадут Литве.

По словам Мейлутиса, этому делу в суде отдается приоритет.

Адвокат Радкевича также просит остановить действие постановления в отношении его подзащитного, пока будет рассматриваться дело. По этому вопросу суд выскажется 8 февраля. По словам адвоката, его подзащитный вины не признает.

«Согласно составленной апелляционной жалобе, я понимаю, что его позиция заключается в том, что он невиновен. С ним самим у меня нет контакта, в данный момент он находится под стражей в Греческой Республике, кроме того имеется пандемическая ситуация, поэтому ограничено его общение и с родственниками, и с адвокатом», - сказал Верпечинскас.

Задержанный по просьбе Литвы в Греции Радкевич обжаловал назначенное ему судом в деле 13 января заочно наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что приговор, которым Радкевич признан виновным и приговорен к четырем года лишения свободы, вступил в законную силу, лицо, дело которого было рассмотрено в суде первой инстанции без его участия, на любой стадии процесса может само подать апелляционную жалобу. Жалоба получена 1 декабря.

Для рассмотрения апелляционной жалобы в АСЛ сформирована смешанная коллегия судей Отдела уголовных дел и Отдела гражданских дел.

По мнению адвоката, поскольку Радкевич задержан по европейскому ордеру на арест, «велика вероятность того, что Греция его выдаст».

Радкевича задержали в Греции в сентябре прошлого года, однако инстанции обеих стран некоторое время проверяли, действительно ли задержанный является осужденным за кровавые события 1991 года в Вильнюсе.

В среду Верховный суд Греции рассмотрел дело о выдаче Литве украинского гражданина, решение планируется огласить 26 января.

53-летний Радкевич осужден в Литве на четыре года лишения свободы за то, что управлял танком, участвовавшим в штурме Дома печати.

Заключение Радкевича под стражу в Литве может создать напряжение между Вильнюсом и Киевом, поскольку он является ветераном войны на Донбассе.

Четырехлетний тюремный срок для Радкевича - один из самых небольших по делу о событиях 13 января. При вынесении приговора суд принял во внимание тот факт, что Радкевич на момент совершения преступления был молодым, ему было 23 года.

В целом по делу 13 января было осуждено 67 человек, они приговорены к лишению свободы. Большинство обвиняемых осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли при штурме советскими военными подразделениями Вильнюсской телебашни и здания Комитета телевидения и радиовещания.