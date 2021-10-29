В Украине около 200 тысяч домохозяйств не прошли проверку и не получили субсидию, заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

«Около 200 тысяч домохозяйств из проверявшихся в этом году 2,5 миллиона не прошли верификацию. Но это не значит, что они лишились права на субсидию, ведь ситуация может меняться. Например, может уменьшиться сумма сбережений на депозитном счете или же неработающий ранее человек трудоустроился», – пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что использование средств налогоплательщиков должно быть адресным и все домохозяйства, действительно нуждающиеся в субсидиях, будут их получать.

По его словам, в среднем уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг получателями субсидий составляет почти 98%, в то время как в целом по стране этот показатель в отдельные периоды может составлять 87-88%.

Музыченко объяснил, что субсидию можно получить даже в случае наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, просроченной более трех месяцев. Для этого нужно лишь заключить договор о реструктуризации этой задолженности с поставщиками коммунальных услуг, перед которыми существует долг.

По его словам, среди наиболее частых причин отказа в назначении субсидий – наличие депозитов свыше 100 тыс. грн, 2-3 и более жилых помещений в собственности, или наличие трудоспособных членов семей, годами нигде не работающих и не состоящих на учете в центре занятости.