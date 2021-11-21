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Министр социальной политики Украины Марина Лазебная разъяснила механизм накопительных пенсий для физических лиц-предпринимателей.

Как пишет Слово и Дело, об этом министр рассказала в интервью изданию «Факты».

Отмечается, что для ФЛП будет более добровольная программа. Они сейчас платят в солидарную систему и будут платить в накопительную.

«‎У нас сегодня сегодня примерно 10 млн наемных работников и около 2 млн – это ФЛПы, которые платят сами за себя. И около 10-ти миллионов пенсионеров. Учитывая плохую демографическую ситуацию, нам нужно понимать, что достойные пенсии возможны только если у людей будут собственные пенсионные накопления в дополнение к государственной солидарной пенсии», — заявила Лазебная.

Министр отметила, что сейчас Минсоцполитики вместе с Минфином централизует на базе Единого социального реестра всю «социальную» информацию из более чем десятка различных источников.

«Государство в одном месте будет видеть всю «пенсионную историю» человека как в солидарной, так и в накопительной системе, будет защищать эту информацию и пенсионные права человека, независимо от того, где хранятся его пенсионные накопления», — сообщает Лазебная.

Также министр подчеркнула, что для запуска второго уровня не нужно создавать дополнительные учреждения и тратить на это средства налогоплательщиков.
ForUm

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