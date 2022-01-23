Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров о деятельности детских комнат в учреждениях и организациях. Они будут бесплатными для сотрудников и посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Создание и работа детских комнат

Согласно документу, детская комната может образовываться Офисом президента Украины, Верховной радой, Секретариатом Кабинета министров Украины, центральными органами исполнительной власти, Офисом генерального прокурора, органами судебной власти, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Временное пребывание детей в детской комнате является бесплатным. Продолжительность пребывания детей в рабочее время учреждения/организации не может превышать 2 часов. При необходимости пребывание ребенка в детской комнате может быть продлено еще на 1 час.

Для обеспечения досуга детей в детской комнате привлекаются специалисты, имеющие педагогическое/психологическое образование, обладающие навыками и опытом работы общения с детьми. В то же время специалисты детской комнаты не предоставляют образовательных услуг, не выполняют воспитательных функций и не организуют питание детей.

Организация комнат

Детская комната может содержать такие игровые зоны: подвижных игр, сюжетных игр, дидактических игр и детского творчества.

в зоне подвижных игр учитываются возрастные особенности детей (более функциональная среда - для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста; менее функциональная и максимально безопасная среда для детей в возрасте до 3 лет);

в зоне сюжетных игр учитывается специфика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, в том числе физических и психологических особенностей мальчиков и девочек.

в зоне дидактических игр и детского творчества создаются условия для разнообразной детской деятельности (конструирование, рисование, лепка, настольные игры и т.п.).

Условия принятия в детские комнаты

Обязательным условием принятия ребенка в детскую комнату является подача одним из его родителей (или его законным представителем) заявления.

Дети в возрасте от 3 до 14 лет принимаются в детскую комнату для пребывания без сопровождения родителей/законных представителей.

Дети посетителей учреждения/организации в возрасте до 3 лет, а также дети с инвалидностью в возрасте до 14 лет могут находиться в детской комнате в случае необходимости в сопровождении одного из родителей.