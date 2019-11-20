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Если Россия проиграет в суде ООН, то ее на международном уровне признают страной, которая финансировала терроризм. Это не только ухудшит бизнес-отношения с США, но и предоставит Украине возможность ставить вопрос о компенсации ей ущерба. Такое мнение в эфире 24 канала выразила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

По словам Зеркаль, если Россия проиграет суд, то прежде всего, понесет международную правовую ответственность. И это может отразиться на ее отношениях с США.

«Россию признают виновной в финансировании терроризма. Россия себя позиционирует как главный борец с терроризмом. И США должны с ней сотрудничать почему? Потому что они основной игрок на поле борьбы с терроризмом. А как можно сотрудничать со страной, которая финансирует терроризм? И в Конгрессе есть несколько проектов, например, о признании России страной, которая финансирует терроризм, и о запрете ведения с ней вообще любых бизнес-отношений», – пояснила Зеркаль.

Она добавила, что если говорить примитивно, то это может привести к прекращению торговли между США и Россией.

Также дипломат отметила, что после решения суда Украина сможет говорить и о взыскании компенсаций.

«Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и что будет в мире. Но после решения суда мы еще можем (я думаю, что и должны) поставить вопрос о компенсации ущерба в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины. Этот вопрос ставится после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения», – отметила Зеркаль.

Она добавила, что компенсации будут касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

«Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандум о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение», – подтвердила заместитель министра иностранных дел.

На вопрос журналиста, «вжарит» ли Украина Россию на деньги или на «посадки» после решения суда и не завершится ли все только мировым признанием РФ агрессором, Зеркаль подчеркнула, что все же она дипломат и поэтому высказывается соответствующими фразами. Однако после этого добавила, что «вжарить надо».  «Вжарим-вжарим! Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить», – отметила Зеркаль.

Зеркаль пояснила, что после объявленного в ноябре 2019 года решения суда россияне должны многое рассказать в своем меморандуме: как они предупреждали и не допускали финансирования террористов на территории Украины, как они вели следствие, как они преследовали тех, кто финансировал терроризм в Украине, как они не допускали сбора фондов, как они с нами сотрудничали в рамках международной помощи.

«Конечно, они будут говорить, что это вообще не акты терроризма, это у нас гражданская война. Но все равно им нужно будет приводить факты. Например, по 53-й бригаде, которая завезла БУК. Как они расследовали этот ввоз БУКа в Украину, что они сделали. Более того, они должны нам предоставить информацию в своем меморандуме, как они расследовали призывы к финансированию, которые были сделаны Зюгановым, Жириновским. Как они расследовали и привлекали к ответственности их. Как они расследовали роль Шойгу в поставках оружия в Украину,
– отметила Зеркаль.

Она подчеркнула, что все факты, которые приведены не только в украинском меморандуме, но и в доказательной базе, которая была вместе с меморандумом подана в суд, – все говорят о том, что фонды собирались, оружие поставлялось, что 53-я бригада въехала на территорию Украины.

«Есть соответствующий репорт Беллинкгету, подтверждающий все со всеми фактами. Есть материалы следственной группы, расследующей сбитие Боинга. Все это им придется не просто комментировать, а приводить доказательства. Какие выходят за пределы только скриншотов их пропагандистской машины», – подытожила дипломат.

Как сообщал ForUm, 8 ноября Международный суд Правосудия («МС ООН») окончательно отклонил возражения России по юрисдикции и согласился с Украиной, что ее требования должным образом представлены на рассмотрение Суда. Все требования Украины, касающиеся финансирования терроризма в Украине и расовой дискриминации в Крыму, теперь будут предметом рассмотрения на слушаниях по существу.

Суд ООН должен начать рассмотрение по существу иска в 2022 году.
ForUm

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