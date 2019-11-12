Международный суд ООН в 2022 году должен начать рассмотрение по существу иска Украины к России о нарушении двух конвенций – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНИАН.

По ее словам, если подсчитывать, согласно установившейся практике Международного суда ООН, то к декабрю следующего года Россия должна подать большой объем документов в суд. «После того суд должен предоставить нам право на изучение, на реакцию на эти документы. Как правило, это три-четыре месяца», - сказала Зеркаль, не исключила, что может занять и до полугода.



«После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции Российской Федерации на нашу реакцию, и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не ранее 2022 года, а возможно, и начала 2023 года», - подчеркнула она.

Зеркаль отметила, что дело по существу будет слушаться в 2022 году, а точную дату определит суд.

«Он должен изучить доказательства всех дел, все тома, и после этого они, в принципе, выходят уже на слушания с пониманием того, что они хотят дополнительно выразить от сторон, то есть, у них уже есть какое-то видение, каким может быть решение, и уже стороны во время устных слушаний добавляют интересующую суд информацию, или раскрывают ее еще дополнительно», - заявила она.

Как сообщал ForUm, 8 ноября Международный суд Правосудия («МС ООН») окончательно отклонил возражения России по юрисдикции и согласился с Украиной, что ее требования должным образом представлены на рассмотрение Суда. Все требования Украины, касающиеся финансирования терроризма в Украине и расовой дискриминации в Крыму, теперь будут предметом рассмотрения на слушаниях по существу.

