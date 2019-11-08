Международный суд Правосудия («МС ООН») окончательно отклонил возражения России по юрисдикции и согласился с Украиной, что ее требования должным образом представлены на рассмотрение Суда. Все требования Украины, касающиеся финансирования терроризма в Украине и расовой дискриминации в Крыму, теперь будут предметом рассмотрения на слушаниях по существу, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Россия в течение длительного времени пыталась избежать ответственности за свои многочисленные нарушения международного права. С принятием этого решения, Украина движется вперед в своем стремлении восстановить справедливость. Украина подала свое дело в МС ООН 16 января 2017 в рамках стратегии привлечения России к ответственности за нарушение ею международного права. В этом деле зафиксированы нарушения Россией двух важных договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Присоединившись к Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Россия взяла на себя обязанность подавлять финансирование терроризма, но в Украине она поступала наоборот. Незаконные вооруженные группировки на Донбассе и другие субъекты осуществляли террористические акты против гражданских лиц, используя оружие из Российской Федерации. Также Россия нарушила свои международные обязательства, отказываясь препятствовать российским чиновникам и другим российским гражданам предоставлять это оружие известным террористическим группировкам. С помощью такой российской поддержки эти группы совершили нападение на MH17, забрав почти 300 жизней; совершили смертоносный шквал ракетного огня по украинским городам, включая нападения на блокпост у Волновахи и жилые кварталы в Краматорске, Мариуполе и Авдеевке; и установили бомбы, которые взрывали патриотические марши, популярные ночные клубы и другие мирные места.

Российская Федерация аналогично также обязалась ликвидировать расовую дискриминацию, но поступает в Украине наоборот. В оккупированном Крыму Россия проводит политику расовой дискриминации и культурного уничтожения, направленную против крымскотатарской и украинской общин. Россия растоптала политические, гражданские и культурные права этих этнических сообществ, в том числе из-за запрета Меджлиса, представительного органа крымскотатарского общества; исчезновения и убийства крымскотатарских и украинских активистов; произвольных обысков и задержаний; запрета культурных собраний и подавления средств массовой информации; и ограничения возможностей обучения детей на их родном языке.

Напомним, в мае 2019 Международный трибунал по морскому праву приказал России освободить украинских военнослужащих и военно-морские суда, которые она незаконно захватила. В апреле 2017 МС ООН выдал знаковый приказ о применении временных мер по защите крымскотатарской и украинской общин в оккупированном Крыму.

В результате сегодняшнего решения, Украина готова представлять свое дело по существу перед МС ООН. Следующим шагом ожидается установление судом дедлайна для представления Российской Федерацией контр-меморандума. После следующих представлений суд проведет слушания по сути, на которых Украина сможет представить свое полное дело.

Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму.

В июне 2019 Международный суд ООН начал слушания дела.