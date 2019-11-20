В Харькове на проспекте Петра Григоренко облили красной краской бюст советскому маршалу Георгию Жукову, сообщает пресс-служба областной полиции.

О происшествии правоохранители узнали во время мониторинга сети интернет. С официальными заявлениями в полицию никто из граждан не обращался.

Около 9:30 на место была направлена следственно-оперативная группа районного отдела полиции для сбора первичного материала и установления свидетелей происшествия.

Информация по данному факту зарегистрировано в Едином учете Немышлянского отдела полиции. Проверка сейчас продолжается.

Напомним, 2 июня в Харькове представители ряда общественных организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. По данному факту правоохранители открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство») и ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа»).

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, выражая позицию Владимира Зеленского по этому вопросу, сообщала, что ситуацию насчет сноса памятника маршалу СССР Георгию Жукову должен решить мэр Харькова Геннадий Кернес, а России стоит прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины.

11 июля Кернес заявил об восстановлении памятника.

Украинский институт национальной памяти обратился в правоохранительные органы в связи с восстановлением памятника.