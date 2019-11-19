Пятый президент Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.
«Не пришел», - сказали в ведомстве.
Причина неявки Порошенко не уточняется.
Предыдущий раз Порошенко вызывали 15 ноября.
Главная военная прокуратура планирует исследовать все обстоятельства принятия решений, по которым планировалась и проводилась боевая операция под Иловайском в августе 2014 года.
В боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов были в плену у боевиков.
29 августа 2014 года при выходе по «зеленому коридору» погибли 129 человек, ранены - 18, пропали без вести – 22 военных.
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