Пятый президент Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

«Не пришел», - сказали в ведомстве.

Причина неявки Порошенко не уточняется.

Предыдущий раз Порошенко вызывали 15 ноября.

Главная военная прокуратура планирует исследовать все обстоятельства принятия решений, по которым планировалась и проводилась боевая операция под Иловайском в августе 2014 года.

В боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов были в плену у боевиков.

29 августа 2014 года при выходе по «зеленому коридору» погибли 129 человек, ранены - 18, пропали без вести – 22 военных.