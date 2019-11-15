Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Иловайской трагедии, его повторно вызывают на 19 ноября. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в ведомстве.

«Он не пришел сегодня. Его ждут 19 ноября», - сказал источник.

Порошенко вызывается для допроса по делу Иловайской трагедии.

Ранее сообщалось, что Главная военная прокуратура планирует исследовать все обстоятельства принятия решений, по которым планировалась и проводилась боевая операция под Иловайском в августе 2014 года.

В боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще 40 пропали без вести, 13 бойцов были в плену у боевиков.

29 августа 2014 года при выходе по «зеленому коридору» погибли 129 человек, ранены - 18, пропали без вести – 22 военных.