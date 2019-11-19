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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.

Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас убежден, что сейчас пришло время России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу. 

Президент Владимир Зеленский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко приходила к нему с предложением трудоустроить своих кандидатов на «сладкие» места, предлагая взамен голоса нардепов в Верховной Раде.

Тимошенко ответила Зеленскому, напомнив, что должность президента Украины не вечна.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял решение об избрании бывшему народному депутату Олегу Ляшко меры пресечения в виде личного поручительства.

Перед началом суда активисты забросали экс-нардепа презервативами.

В  Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев.

Около 5:00 в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи Яворовского района Львовской области, произошел пожар. Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. 

Вероятной причиной возгорания является короткое замыкание проводов электроснабжения.

Детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию с прокурорами САП 15 ноября сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2018 годы

Бывшая замминистра культуры Виктория Лесничая, подозреваемая в мошенничестве, внесла залог в размере 576 тысяч гривен и вышла из СИЗО.

Глава Офиса президента Андрей Богдан незаконно пользовался номерами прикрытия и государственной охраной, сообщает Bihus.info.
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