Президент Владимир Зеленский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко приходила к нему с предложением трудоустроить своих кандидатов на «сладкие» места, предлагая взамен голоса нардепов в Верховной Раде.

«Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе. Вчера посмотрел «Свободу слова» на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые «принесут инвестиции», - написал он в Facebook.

Зеленский подтвердил, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места.

«Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда. Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», - заявил президент.

Напомним, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы «Нового курса».