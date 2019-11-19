также в разделеПолитика
Закон о статусе Донбасса: Разумков ответил на упреки Пристайко
Лещенко назвал ведомство, которое хотела контролировать Тимошенко 10
Скаршевский: Власть должна использовать результаты переговоров Медведчука с руководством Газпрома 32
Зеленский хочет на «нормандской встрече» договориться о «конкретных сроках прекращения войны» 32
Порошенко снова не пришел на допрос по делу Иловайской трагедии 23
Зеленский: Тимошенко приносила список своих людей на «сладкие» места 79
Тимошенко рассказала, зачем предлагала Зеленскому «своих людей» 40
Кошулинский: Уголовным делом против Ляшко власть пытается запугать несогласных 42
Источники не исключают встречу Путина и Зеленского тет-а-тет 36
Гройсман вступился за Ляшко 77
Глава МИД Германии не сможет полететь на Донбасс 38
Минобороны расценивает возвращение Россией кораблей как выполнение решения Морского трибунала 25
«Даже куры смеются»: Порошенко прокомментировал дело ГБР 59
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине 60
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ 70
ГПУ может изменить квалификацию подозрения Порошенко 61
МН17: Песков ушел от ответа на вопрос о контактах Суркова с боевиками 161
Ляшко судится с НАПК 30

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому, напомнив, что должность президента Украины не вечна.

«Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль... Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе», - говорится в ее Facebook.

«Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино», - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы «Нового курса».

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко приходила к нему с предложением трудоустроить своих кандидатов на «сладкие» места, предлагая взамен голоса нардепов в Верховной Раде.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3372 грн.
73
Теги