Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому, напомнив, что должность президента Украины не вечна.

«Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль... Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе», - говорится в ее Facebook.

«Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино», - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации ее программы «Нового курса».

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко приходила к нему с предложением трудоустроить своих кандидатов на «сладкие» места, предлагая взамен голоса нардепов в Верховной Раде.