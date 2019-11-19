Детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию с прокурорами САП 15 ноября сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2018 годы, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Поскольку на момент совершения процессуального действия лицо отсутствовало по месту своего жительства, вручение письменного уведомления о подозрении осуществляется в порядке, определенном статьями 278, 111, 135 УПК Украины (отправлено средствами почтовой и электронной связи)», – говорится в сообщении.

По данным НАБУ, следствие установило, что в течение 2015-2018 годов экс-нардеп с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном состояние не задекларировала наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд гривен.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2017 года.

Официально в ведомстве не называют фамилии бывшего нардепа, но, по информации УП, речь идет о Денисе Дзензерском (нардеп 2014-2019 гг. от «Народного фронта»).