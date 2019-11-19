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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.

Об этом он заявил во время брифинга с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает 112 Украина.

«Каждый день мы можем говорить о прекращении войны на Донбассе, возвращении наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорить, нужно договариваться о возвращении наших территорий», – сказал Зеленский.

По словам президента, он поднимет вопрос «деоккупации Донбасса с более-менее четкими сроками».

Как сообщал ForUm, саммит «нормандской четверки» запланирован на 9 декабря в Париже. 

В нем примут участие лидеры Украины, России, Германии и Франции. Ранее в понедельник Кремль подтвердил участие Путина в саммите.

Лидеры четырех стран впервые встретились для переговоров по ситуации на Донбассе в 2014 году. Последний раз саммит «нормандской четверки» состоялся осенью 2016 года в Берлине.
ForUm

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