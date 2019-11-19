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Во вторник, 19 ноября, в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, который подорвался на мине в зоне ООС. 

Как сообщили в Генштабе ВСУ, сердце украинского защитника перестало биться в 4:00.

Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Руководство Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким павшего защитника Украины.

Напомним, 12 ноября, ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили двое военнослужащих Объединенных сил.
ForUm

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