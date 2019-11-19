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Бывшая замминистра культуры Виктория Лесничая, подозреваемый в мошенничестве, внесла залог в размере 576 тысяч гривен и вышла из СИЗО.

Об этом сказал адвокат подозреваемой Виталий Грынив, пишет Украинская правда.

По словам адвоката, залог в размере 576 тыс. гривен, согласно постановлению суда, был внесен и суд освободил Лесничую из-под стражи. Адвокат заявил, что залог внесли друзья подозреваемой.

Напомним, 13 декабря детективы НАБУ сообщили Виктории Лесничей о подозрении в мошенничестве, соучастии в преступлении и предложении или даче взятки.

15 ноября Высший антикоррупционный суд избрал для Лесничей меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в размере 576 300 гривен.

Как сообщал ForUm, сотрудники НАБУ 12 ноября задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлану Кондзелю.

Она якобы требовала 300 тысяч долларов за помощь в устройстве на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».

В НАБУ сообщили о задержании ее сообщницы - экс-замминистра культуры в 2011 году Виктории Лесничой и других участников группировки.
ForUm

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