Вероятной причиной возгорания в одной из воинских частей в Яворовском районе Львовской области является короткое замыкание проводов электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратурой Львовского гарнизона.

По данным следствия, возгорание возникло ночью 19 ноября 2019 в помещении штаба. В результате пожара один военнослужащий погиб – и.о. командира воинской части и еще один офицер получил ожоги различной степени тяжести. Майор госпитализирован в больницу и находится в реанимационном отделении.

Окончательная причина возгорания и ущерб будут установлены в ходе досудебного расследования.

Напомним, 19 ноября в 5:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Старычи Яворовского района. Пожар возник в административном здании. Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в больницу.