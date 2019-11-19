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Сегодня, 19 ноября, Бориспольский городской районный суд избирает меру пресечения бывшему нардепу Олегу Ляшко из-за драки с экс-представителем президента в Кабмине Андреем Герусом.

Перед началом суда активисты забросали экс-нардепа презервативами, наполненными жидким веществом, сообщает УНИАН.

В то же время своим сторонникам Ляшко сообщил, что дело против него сфальсифицировано за политическую позицию. То же он повторил и в зале суда. «Мы к этому готовы. Я хочу сказать, что дело сфальсифицировано за нашу политическую позицию. За то, что мы не даем дерибанить землю, уничтожать украинскую энергетику», – заявил Ляшко.

Как сообщал ForUm, 18 ноября лидер Радикальной партии получил уведомление о подозрении за драку с народным депутатом от «Слуги народа», председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

Прокуратура просит суд арестовать Ляшко.
ForUm

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