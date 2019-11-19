Глава Офиса президента Андрей Богдан незаконно пользовался номерами прикрытия и государственной охраной, сообщает Bihus.info.

«Должность Богдана – это вообще не госдолжность. Офис президента даже декларации не должен подавать, и ответственности – ноль. Тем более, их нет среди лиц, которых может охранять элитное управление госохраны. В законе нет, а в клубах, на тусовках и на футболе государственные бодигарды с Богданом есть», - отмечается в сообщении.

Журналисты-расследователи утверждают, что номера автомобиля Богдана совпадают с теми, которые раньше были на авто экс-генерального прокурора Юрия Луценко. Однако Богдан номера уже заменил.