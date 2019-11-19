Сегодня, 19 ноября, около 5:00 в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старычи Яворовского района Львовской области, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
«Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Пожар локализован», - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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