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Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас убежден, что сейчас пришло время России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу. Об этом Маас заявил во время совместной с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

Маас отметил, что в Украине уже 5 лет людей разделяет война, во время которой погибли более 13 тыс. лиц, и необходимо закончить эту войну. «Мы имеем лучшую возможность за долгое время что-то изменить», - считает он. Маас подчеркнул, что после избрания Владимира Зеленского президентом Украины у людей появились «новые надежды». «Важные шаги сделаны и в Станице Луганской, и в Золотом, и в Петровском: были отведены войска, строят мост. Мы знаем, что это очень кропотливая работа, но это очень важные изменения для людей», - отметил он. Маас подчеркнул, что жителям Донбасса нужен режим тишины, а также необходимо восстановить важные объекты инфраструктуры. Вместе с тем, по его убеждению, настало время России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу. «С нашей точки зрения, сейчас очередь за Россией реализовывать переговоры», - заявил Маас.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» 9 декабря хотел бы говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.
ForUm

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