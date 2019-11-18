В Кремле заявили, что не имеют возможности оценить качество и достоверность материалов, свидетельствующих о переговорах участников боевых действий в Донбассе с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

В понедельник в ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами его попросили прокомментировать публикацию «перехваченных телефонных переговоров между теми, кто на территории Донбасса осуществлял военные операции», и Сурковым, передает Интерфакс.

«Вся эта информация идет от ССГ, Совместной следственной группы. Россия никогда не была участницей, к своему сожалению, этой Совместной следственной группы», - сказал Песков.

Он напомнил, что «России фактически было отказано в праве принимать участие, несмотря на готовность вносить весомый вклад в расследование катастрофы, произошедшей с малайзийским «Боингом».

«Различные материалы в эту следственную группу зачастую попадают из Украины, страны, на территории которой и в воздушном пространстве которой произошла эта трагедия, и страны, которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства. В этой ситуации мы не имеем возможности хоть как-то оценивать качество и достоверность этих материалов, поэтому соответственно не имеем возможности их комментировать», - сказал Песков.

У Пескова спросили, были ли в действительности переговоры Суркова с «лицами, которые руководили в 2014 году операцией на Донбассе».

«Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, о каких разговорах идет речь. Не могу вам сказать, является ли это какой-то подтасовкой, какой-то компиляцией, вымыслом, очевидной ложью или еще что-то. Не могу вам об этом говорить, потому что мы с вами не видим материалов и не понимаем, насколько они могут быть достоверны», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Совместная следственная группа (JIT) по делу о крушении в Донбассе малайзийского «Боинга» рейса МН-17 объявила о поиске свидетелей, которые могут помочь прояснить обнародованные новые данные по расследованию катастрофы на востоке Украины в июле 2014 года.

В связи с этим JIT опубликовала записи перехваченных переговоров тогдашнего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) и других обвиняемых по делу МН17 - Сергея Дубинского и Леонида Харченко, а также запись пресс-конференции тогдашнего «главы правительства» «ДНР» Александра Бородая.

Кроме того, следователей заинтересовали разговоры по средствам спецсвязи. В ССГ полагают, что спецсвязь боевики на востоке Украины получили из России.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета.

19 июня Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко. Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела.