Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – следовательно, авиакомпании вынуждены прекратить полеты, хотя о закрытии авиапространства речь не идет.

Об этом сообщили собеседники Украинской правды в авиасфере.

Сообщается, что такое решение страховые компании приняли из-за беспрецедентного информационного напряжения в мировых СМИ относительно потенциальной угрозы для Украины со стороны РФ.

Все самолеты украинских и международных авиакомпаний вынуждены прекратить полеты из-за требований лизингодателей (владельцев самолетов), базировать самолеты вне Украины на время кризиса.

Кроме этого, стало известно, что 4 авиакомпании отменили рейсы из Украины.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область), передают Українські Новини.

Отменены вылеты компаний Air France, Delta Air Lines, Ukraine international airlines и KLM. Также отмечается наличие среди отмененных код-шерингового рейса от компании KLM.

Также в аэропорту "Борисполь" отменили прибытие рейсов компаний Delta Air Lines, Ukraine international airlines и KLM.