Сегодня, 17 февраля, на внеочередном заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении-2022 было принято решение обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидения-2022 в Турине. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе Суспильного.

Группа «Kalush Orchestra» заняла второе место в финале и получила 14 баллов в целом, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.

В пресс-службе заявили, что вещатель следит за соблюдением Правил Нацотбора и порядка определения представителя Украины.

Согласно пункту 3.4 Правил в случае прекращения участия в Отборе участника, определенного/объявленного победителем отбора, Суспильне имеет право принять решение об определении представителя от Украины на конкурсе из числа других финалистов.

«Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому Общественное предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на Евровидении-2022, руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора», - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 16 февраля, Оргкомитет принял решение о прекращении участия в Отборе Алины Паш.

Евровидение-2022 состоится в итальянском городе Турин в арене Pala Olimpico с участием 41 страны сначала в полуфиналах 10 и 12 мая, а затем в большом финале – 14 мая.