Президент Росії Володимир Путін на відкритті Олімпіади в Пекіні 4 лютого не планує двостронніх зустрічей з іншими політиками. Щоправда, контакти з українським лідером Володимиром Зеленським Москва не виключає, передає 24 канал.

Організатори церемонії вимушено застосовують суворі обмеження як для спортсменів, так і для гостей, зокрема, політиків. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, зі зрозумілих причин проведення двосторонніх зустрічей у графіку Путіна немає. Тоді журналісти запитали, чи обговорювали ймовірні контакти з президентом Володимиром Зеленським, який, ймовірно, також відвідає церемонію відкриття Олімпіади.

"Зараз у планах такої зустрічі немає. Хоч повністю ми цього виключати не можемо", – зауважив речник.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити Путіна не здійснювати масштабне вторгнення до України під час зимових Олімпійських ігор. Вони заплановані на 4 – 20 лютого.

Зустріч Зеленського й Путіна: що відомо

У Кремлі готові прийняти українського лідера, однак не для розмов про Донбас. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пропонує Зеленському приїхати у Москву, Санкт-Петербург або Сочі.

Сам президент відреагував на таке запрошення. Він не розуміє, навіщо кликати людину у такому форматі, щоб вона не погодилась.

Ще раніше Зеленський пропонував Путіну зустрітись для розмови у будь-якій точці Донбасу. Кремлівський політик тоді відповів, що готовий прийняти українського лідера у Москві. Але додав – про окуповані території та війну говорити не хоче.

Керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку доручили зайнятись питанням організації зустрічі. Однак у вересні Москва стала поступово відхрещуватись від зустрічі. Їй не подобалася позиція Києва щодо мінських угод.