Объединенная следственная группа (ОСГ) по расследованию причин катастрофы рейса МН17 утверждает, что представители российской ФСБ до катастрофы ежедневно контактировали по телефону с сепаратистами на Донбассе по административным, финансовым и военным вопросам.

Речь об этом идет в обращении ОСГ к возможным свидетелям, обнародованном на английском и русском языках на сайте полиции Нидерландов, сообщает Интерфакс-Украина.

«Дальнейшее расследование, включая телефонные разговоры между повстанцами и российскими правительственными чиновниками, позволяет предположить, что российская служба безопасности ФСБ ежедневно контактировала с повстанцами по административным, финансовым и военным вопросам», - утверждает следствие.

В обращении к возможным свидетелям ОСГ констатирует, что располагает информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялась на административные, финансовые и военные вопросы «ДНР».

«Интенсивность контактов между сторонами увеличилась в первой половине июля 2014 года. Члены руководства «ДНР» и их контактные лица в Российской Федерации созванивались почти ежедневно. Они общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности», - говорится в сообщении.

В частности, в этих разговорах упоминается роль командующего Южным военным округом Российской Федерации, генерала Сердюкова в поставке, равно как и упоминается российский министр обороны Шойгу, который, «как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии».

Следствие утверждает, что «признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и лидерами «ДНР» поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК «БУК», из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17, и который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде подразделений российских вооруженных сил в Курске (РФ)».

«ОСГ ищет свидетелей, которые могут поделиться информацией о тех лицах, которые контролировали руководство ДНР в Донецке и отдали приказ о развертывании ЗРК «БУК» - призвала ОСГ возможных свидетелей.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета.

19 июня Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко. Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела.