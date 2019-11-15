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Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту гибели и травмирования военнослужащих в результате взрывов на военном складе в Балаклее Харьковской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь теруправления ГБР в Полтаве Александр Белка.

«По предварительной информации, 15 ноября на технической территории военных складов воинской части А1352 проводилась плановая работа по разминированию технической территории и загрузке боеприпасов на технику. Во время чего произошло детонирование, возгорание и три взрыва», – написал он.

По словам Белки, вследствие чрезвычайного происшествия четверо военных получили травмы различной степени, а двое получили ранения, не совместимые с жизнью.

Производство квалифицировано как небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Как ранее сообщал ForUm, 15 ноября в Балаклее Харьковской области на территории военного арсенала произошли взрывы.

В результате взрывов погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще четверо – получили ранения.

 
ForUm

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