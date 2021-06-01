По материалам Государственного бюро расследований в суд направлено обвинительное заключение в отношении командира отряда разминирования воинской части Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

В 2019 году на территории военной части во время загрузки взрывоопасных предметов произошло их возгорание и взрыв. В результате трое военнослужащих погибли, еще трое - получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данным следствия, командир отряда разминирования не принял мер по обеспечению защиты личного состава, соблюдению правил техники безопасности и отсутствии проконтролировал их работу с взрывоопасными предметами.

Офицер обвиняется в халатном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.