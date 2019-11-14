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Предпринимателя Алексея Алякина, который является гражданским мужем депутата Анны Скороход, задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.

Об этом заявил адвокат Сергей Тарасюк Украинской правде.

«В 10:00 на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции. Он объявлен в розыск (Россией - УП), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки», - сказал он.

По словам адвоката, основания для задержания - те же, что и год назад. «Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры», добавил Тарасюк.

Алякина доставят в изолятор временного содержания, позже будут избирать меру пресечения в виде временного ареста. По мнению адвоката, заседание суда состоится 15 или 16 ноября.

Защитник говорит, что предыдущие меры относительно Алякина отменены, ведь его процессуальное поведение было надлежащим.

В начале 2019 Алякина лишили украинского гражданства. При этом в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, пока Алякин является лицом без гражданства.

Защита Алякина планирует обращаться в Государственное бюро расследований из-за якобы незаконного задержания.

В Национальной полиции не стали комментировать задержание и посоветовали обратиться в Генеральную прокуратуру. В то же время, заместитель генерального прокурора Виталий Касько тоже ни подтвердил, ни опроверг информацию, а пресс-служба ГПУ на звонки пока не отвечает.

В августе 2018 Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

Напомним, 14 ноября народный депутат от «Слуги народа» Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосований вопреки позиции фракции.

В то же время председатель фракции обвинил Скороход в предложении взяток.
ForUm

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