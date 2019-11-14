Предпринимателя Алексея Алякина, который является гражданским мужем депутата Анны Скороход, задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.
Об этом заявил адвокат Сергей Тарасюк Украинской правде.
«В 10:00 на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции. Он объявлен в розыск (Россией - УП), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки», - сказал он.
По словам адвоката, основания для задержания - те же, что и год назад. «Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры», добавил Тарасюк.
Алякина доставят в изолятор временного содержания, позже будут избирать меру пресечения в виде временного ареста. По мнению адвоката, заседание суда состоится 15 или 16 ноября.
Защитник говорит, что предыдущие меры относительно Алякина отменены, ведь его процессуальное поведение было надлежащим.
В начале 2019 Алякина лишили украинского гражданства. При этом в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, пока Алякин является лицом без гражданства.
Защита Алякина планирует обращаться в Государственное бюро расследований из-за якобы незаконного задержания.
В Национальной полиции не стали комментировать задержание и посоветовали обратиться в Генеральную прокуратуру. В то же время, заместитель генерального прокурора Виталий Касько тоже ни подтвердил, ни опроверг информацию, а пресс-служба ГПУ на звонки пока не отвечает.
В августе 2018 Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.
Напомним, 14 ноября народный депутат от «Слуги народа» Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосований вопреки позиции фракции.
В то же время председатель фракции обвинил Скороход в предложении взяток.
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