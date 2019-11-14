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Народного депутата от «Слуги народа» Анну Скороход исключат из фракции. Об этом с трибуны Верховной рады заявил глава фракции Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

Арахамия подчеркнул, что лично будет предлагать исключить Скороход из фракции.

«Потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите голосования. Зачем она? Человек не выполняет ни одного решения фракции», - заявил он.

Арахамия заявил, что Скороход предлагала взятки народным депутатам.

«То, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт», - заявил Арахамия.

Он также отметил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию ее мужа.

«Если вы мужа Скороход загуглите, вы все поймете. Мы как политическая партия к этому не имеем никакого отношения. Мы сами сейчас, нечего сказать, ведь не знаем, в чем дело», - сказал он.

Ранее Скороход обвинила власти в задержании своего мужа Алексея Алякина якобы из-за ее голосования вразрез с позицией фракции.
ForUm

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