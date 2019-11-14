Украина использовала факт, что статус Игоря (Тополи) Мазура в общей системе Интерпола вследствие активных действий украинской стороны был заблокирован для дальнейшего выяснения ситуации, и это стало основанием его для возвращения из Польши на Родину.

Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет Укринформ.

«Подача нашей стороной документов в Интерпол и факт, что с вечера 12 ноября статус Игоря Мазура в системе Интерпола был заблокирован до выяснения обстоятельств, означали, что он не преследуется, а его дело находится в подвешенном состоянии, оно изучается. Это дало ему возможность легально вернуться в Украину», - отметил Дещица.

По его словам, Украина «ответила так же гибридно, как это сделала Россия», подавая Мазура в розыск по линии Интерпола.

Дипломат сообщил, что украинская сторона убеждает польских коллег в том, что дело, по которому преследуется Мазур, надуманное. Окружная прокуратура Люблина продолжать изучать это дело. Польская прокуратура потребовала документы по Мазуру от России, в то же время украинская прокуратура предоставила им информацию, которую украинское представительство Интерпола передало в генеральный секретариат этой организации.

Дещица заметил, что выезд Мазура в Украину не означает закрытия дела. Это окончательно будет решать прокурор, который ведет это дело в Окружной прокуратуре Люблина.

«Только он может принять решение: развивать это дело дальше и передавать материалы в суд или нет», - отметил Дещица.

Накануне вечером заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал, что Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину. По его словам, это стало возможно в том числе и потому, что еще вечером в день задержания Украинское бюро Интерпола по поручению главы МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблениях РФ своим правом обращения в эту международную организацию.

Напомним, польские пограничники задержали Мазура 9 ноября, когда он вместе другими украинцами ехал в Варшаву для участия в конференции. Причиной задержания одного из лидеров УНА-УНСО стало то, что Россия подала его в международный розыск, обвинив в участии в Чеченских войнах в 1994-2000 годах. Игорь Мазур отверг эту информацию.

«Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время, но мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре «Свободный Кавказ», - отметил он в Люблине.

До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказе в ней Игорь Мазур находился в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.