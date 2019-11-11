Ветеран АТО Игорь «Тополя» Мазур опроверг обвинения РФ в якобы участии в боевых действиях в Чечне, заявив, что он был в стране в качестве журналиста. Об этом он сказал на совместной с генконсулом Украины пресс-конференции в Люблине, трансляцию которой вел Укринформ.

«Я не принимал участия в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали как журналисты, был пресс-центр «Свободный Кавказ», - сказал Мазур.

По его словам, украинские пограничники не предупреждали его о присутствии в базе Интерпола. Ветеран АТО рассказал, что был в Польше в прошлом и позапрошлом году.

По информации Минветеранов, в Польшу он ехал по приглашению польского экс-вице-спикера.

Напомним, 9 ноября Игоря Мазура (позывной Тополя) задержали при пересечении польской границы на КПП Дорогуск-Ягодин по запросу России в Интерпол.

10 ноября его отдали на поруки украинскому консулу. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве.