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Задержанного в Польше одного из лидеров «УНА-УНСО», ветерана АТО (позывной «Тополь») Игоря Мазура передали на поруки украинскому консулу. Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Суд по избранию меры пресечения Игоря Мазура не состоится. Сотрудник Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине», - сообщила она. Денисова добавила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве.

Напомним, 9 ноября Игоря Мазура (позывной Тополь) задержали при пересечении польской границы на КПП Дорогуск-Ягодин по запросу России в Интерпол.
ForUm

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