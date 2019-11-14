Вечером 13 ноября в Украину вернулся заместитель председателя УНА-УНСО Игорь Мазур, которого задерживали в Польше. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

«Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти - Офиса президента, дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополь) вернулся в Украину. Это стало возможным в том числе и потому, что еще вечером в день задержания Украинское бюро Интерпола по поручению министра МВД Арсена Авакова направило пакет документов, которые прямо свидетельствовали о злоупотреблении РФ своим правом обращения в эту международную организацию. Отдельную благодарность хочу выразить послу Украины в Польше Андрею Дещице», – написал он.

Возвращение Мазура также подтвердила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, консул лично сопровождал переезд Мазура на территорию Украины.

Напомним, польские пограничники задержали Мазура 9 ноября, когда он вместе другими украинцами ехал в Варшаву для участия в конференции. Причиной задержания одного из лидеров УНА-УНСО стало то, что Россия подала его в международный розыск, обвинив в участии в Чеченских войнах в 1994-2000 годах. Игорь Мазур отверг эту информацию.

«Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время, но мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре «Свободный Кавказ», - отметил он в Люблине.

До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказе в ней Игорь Мазур находился в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.