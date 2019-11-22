РФ передала Польше материалы дела против заместителя председателя УНА-УНСО Игоря Мазура, сообщает Радио Свобода.

По словам Мазура, 22 ноября украинский консул должен ознакомиться с материалами дела.

«Должен консул завтра встретиться с прокурором окружным, ему дадут, я думаю, посмотреть эти документы. Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клыха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток. Еще свидетельства нескольких россиян, которые сидели в российских тюрьмах за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и «в Чечне воевали». То есть это - надуманные показания, потому что, по тем материалам, я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать в три с половиной года», - сообщил активист.

Мазур заявил, что во время войны он находился в Чечне в качестве журналиста и не принимал участия в боевых действиях.

Напомним, польские пограничники задержали Мазура 9 ноября, когда он вместе другими украинцами ехал в Варшаву для участия в конференции. Причиной задержания одного из лидеров УНА-УНСО стало то, что Россия подала его в международный розыск, обвинив в участии в Чеченских войнах в 1994-2000 годах. Игорь Мазур отверг эту информацию.

«Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время, но мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре «Свободный Кавказ», - отметил он в Люблине.

До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказе в ней Игорь Мазур находился в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.

13 ноября Мазур вернулся в Украину.