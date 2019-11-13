Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия отрицает увольнение Ирины Верещук с должности представителя Кабинета Министров в Раде из-за отказа поддержать законопроект №2178-10 о запуске рынка земли, который рассмотрят в 1-м чтении.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в среду, передают Українськi Новини.

«Опровергаю эту информацию (о возможном увольнении Верещук с должности представителя Кабмина), так быть не может, это неправда. Никаких репрессий», - сказал Арахамия.

При этом, согласно сообщениям СМИ, Верещук ранее в среду заявила о том, что воздержится от голосования за законопроект о запуске рынка земли в 1-м чтении, так как он «сырой».

По словам Арахамии, он пообещал Верещук досрочно сложить полномочия депутата в случае отсутствия в законопроекте о рынке земли ко второму чтению правки о запрете продажи земли иностранцам.

«Сейчас у нее такая позиция. Может, она услышит обещание президента о референдуме. Может она изменит свое мнение, потому что она говорит: «Ну, если такое обещание 100%..», я говорю: «Вот смотри – мой мандат, я ставлю мандат на стол, мое обещание - если этого не случится, я ухожу из Верховной Рады, если мы не добавим эту правку», - резюмировал председатель фракции.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.