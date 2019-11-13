Задача украинской власти – балансировать интересы всех стейкхолдеров в вопросе рынка земли, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы не можем удовлетворить всех, наша задача - балансировать интересы всех стейкхолдеров (а не одной определенной группы), устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию», - написал он в Facebook.

Премьер заявил, что земельная реформа – «это не о распродаже земли», а о «восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем».

«1,5 миллиона украинцев уже умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли, они не смогли даже передать пай в наследство своим детям. Я не хочу, чтобы такая же судьба была и у почти 6 млн паевиков, в которых пока есть земля», - отметил Гончарук.

13 ноября Верховная Рада рассматривает в первом чтении законопроекты о рынке земли. Первым в повестке дня идет правительственный законопроект «о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Народные депутаты подали 10 альтернативных законопроектов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.