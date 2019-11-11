Освобождение гражданина Украины Игоря Мазура из-под ареста в Польше – это только половина пути, заявил в комментарии Радио Свобода посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Дальше за нами кропотливая работа и борьба за то, чтобы Игорь вернулся в Украину и чтобы Россия перестала использовать инструмент Интерпола для поиска тех людей, которые ей невыгодны или являются ее врагами. Это небольшая, промежуточная победа», - говорит посол.

На сегодня неизвестна дата проведения первого судебного заседания по делу по существу.

«Это будет зависеть от знакомства с делом польских правоохранительных органов. Мы будем делать все возможное, чтобы оно произошло как можно быстрее и это дело закрыть как можно быстрее. Я рад, что Игорь на свободе, что он в безопасности в генеральном консульстве в Люблине и наши консулы будут ним заниматься и предоставлять всяческую помощь», - отметил украинский посол.

Польские пограничники задержали Мазура 9 ноября, когда он вместе другими украинцами ехал в Варшаву для участия в конференции. Причиной задержания одного из лидеров УНА-УНСО стало то, что Россия подала его в международный розыск, обвинив в участии в Чеченских войнах в 1994-2000 годах. Игорь Мазур отверг эту информацию.

«Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время, но мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре «Свободный Кавказ», - отметил он в Люблине.

До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказе в ней Игорь Мазур будет находиться в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.