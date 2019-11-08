также в разделеОбщество
«Судья побоялась»: Супрун проиграла суд Дубинскому 17
The New York Times изменила фото с картой Украины без Крыма 16
В Украине потеплеет до +22 14
На должность главы УИНП остались 8 претендентов 15
«Прямой» извинился за неудачную шутку с «нападением» 16
Антикоррупционный суд начал слушать дело Насирова 13
Горбатюк пошел в суд из-за увольнения из ГПУ 24
Апелляционный суд запретил переименовать улицу в Херсоне именем Гандзюк 20
НБУ: Задержанная на взятке сотрудница не отвечала за выдачу лицензий 26
Боевики угрожают ввести в демилитаризованную зону свою «милицию» 23
Суд не разрешил вернуть проспекту в Харькове название Жукова 26
Избран новый глава Днепропетровского облсовета 27
В Украине состоялся диктант национального единства 19
Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ 66
Штаб: Боевики сорвали разведение сил в Петровском 35
Елисеев подал заявление об увольнении из МИД 41
Президент назначил нового первого заместителя главы СБУ 29
За Дубневича внесли залог 18

Международный суд Правосудия («МС ООН») окончательно отклонил возражения России по юрисдикции и согласился с Украиной, что ее требования должным образом представлены на рассмотрение Суда. Все требования Украины, касающиеся финансирования терроризма в Украине и расовой дискриминации в Крыму, теперь будут предметом рассмотрения на слушаниях по существу.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик от имени ТКГ заявил о согласовании начала отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября в 12:00. За минувшие сутки, 7 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб 1 военнослужащий Объединенных сил, еще 4 – получили ранения.

Старейший после Вселенского патриархата Александрийский патриархат официально признал автокефальную Православную церковь Украины - патриарх Феодор ІІ помянул митрополита Киевского Епифания.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце года сделает выводы относительно работы Кабинета Министров.

Днепропетровский облсовет возглавил человек Коломойского.

Террорист группировки «ДНР» Владимир Цемах, который фигурирует в деле о сбитом малазийском боинге МН17, будет давать показания нидерландским следователям, но с условиями.

За народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего  антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога, однако нардепа все равно этапировали в СИЗО. 7 ноября коллегия судей снизила размер залога до 90 млн грн. Он вышел из СИЗО.

Северный апелляционный хозяйственный суд признал, что националистическая организация «Сич-С14» не является «неонацистской группой». 

Международная независимая следственная группа Bellingcat установила вымышленные фамилии российских наемников Игоря Безлера и Олега Иванникова по выданным им в России «фейковым» паспортам с последовательными номерами.

Согласно подделанным СБ России паспортам, Безлер сейчас – «Игорь Береговой», а Иванников – «Андрей Лаптев».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги