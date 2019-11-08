Международный суд Правосудия («МС ООН») окончательно отклонил возражения России по юрисдикции и согласился с Украиной, что ее требования должным образом представлены на рассмотрение Суда. Все требования Украины, касающиеся финансирования терроризма в Украине и расовой дискриминации в Крыму, теперь будут предметом рассмотрения на слушаниях по существу.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик от имени ТКГ заявил о согласовании начала отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября в 12:00. За минувшие сутки, 7 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб 1 военнослужащий Объединенных сил, еще 4 – получили ранения.

Старейший после Вселенского патриархата Александрийский патриархат официально признал автокефальную Православную церковь Украины - патриарх Феодор ІІ помянул митрополита Киевского Епифания.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце года сделает выводы относительно работы Кабинета Министров.

Днепропетровский облсовет возглавил человек Коломойского.

Террорист группировки «ДНР» Владимир Цемах, который фигурирует в деле о сбитом малазийском боинге МН17, будет давать показания нидерландским следователям, но с условиями.

За народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога, однако нардепа все равно этапировали в СИЗО. 7 ноября коллегия судей снизила размер залога до 90 млн грн. Он вышел из СИЗО.

Северный апелляционный хозяйственный суд признал, что националистическая организация «Сич-С14» не является «неонацистской группой».

Международная независимая следственная группа Bellingcat установила вымышленные фамилии российских наемников Игоря Безлера и Олега Иванникова по выданным им в России «фейковым» паспортам с последовательными номерами.

Согласно подделанным СБ России паспортам, Безлер сейчас – «Игорь Береговой», а Иванников – «Андрей Лаптев».